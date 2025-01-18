Россияне зашли в Покровск, заявила народный депутат Марьяна Безуглая. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

"...между тем россияне вошли в Покровск. И на фронте нет НИКАКОГО боевого менеджера, способного стабилизировать катастрофу. Драпатый специально (?) закрыт в тылу. Верните Драпатого. Не делайте его козлом отпущения за ТЦК. Верните в бой. Прошу", написала Безуглая.

Позже она опубликовала ещё один комментарий, из которого можно сделать вывод, что она имела в виду Покровск как большую городскую агломерацию, но потом опять уточнила.

"Мне еще будут говорить, и нет, и нет. Покровск – это большая городская агломерация, посмотрите карту DeepState и все поймете", пишет Безуглая.

"Так же, как сообщали по Бахмуту: до города еще далеко! Между тем россияне захватывали Бахмутскую городскую агломерацию квартал за кварталом, между которыми не было ни полей, ни посадок. Это было начало конца Бахмута, но я все еще очень надеюсь на удивление в решениях руководства государства", предпреждает Безуглая.

"Здесь мне подсказывают, что Драпатого можно приберечь на Днепр. Кстати, что с фортификациями Днепропетровщины?", задала неприятный вопрос Безуглая.

На карте Deep State захват россиянами каких-либо кварталов непосредственно в Покровске не зафиксирован. Не заявляли о заходе армии РФ в город и российские военные паблики. Украинские военные также опровергли, что россияне зашли в Покровск.

Ранее военный аналитик заявил, что Украина не в состоянии остановить фланговый удар России под Покровском.

Также появились сообщения, что армия РФ развивает успех на участке фронта к западу от Покровска.