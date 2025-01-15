Шахтеры вместе с саперами подорвали один из стволов шахты в Покровске, чтобы россияне не зашли в тыл ВСУ.

Об этом пишет американская газета The New York Times

Издание сообщает, что в начале декабря из-за опасности эксплуатации шахтного ствола №3 горняки начали спускаться в забой через другой ствол к западу от него. Преодолевая десятикилометровый путь подземными тоннелями к забоям, они возвращались обратно вместе с добываемым углем на конвейерных лентах.

"Ситуация накалилась в середине декабря, когда российские войска подошли на расстояние 2 км до ствола №3. Опасаясь, что его могут захватить для обхода украинских позиций, шахтеры вместе с саперами заложили взрывчатку, которую взорвали 20 декабря", – говорится в статье.

Позавчера западные СМИ писали, что Украина остановила добычу угля на Покровской шахте из-за приближения армии РФ. Покровская шахта в Донецкой области является единственной в Украине, которая давала стране коксующийся уголь, необходимый в сталелитейной промышленности.

Ранее мы приводили заявление президента "Укрметалургпрома", который утверждал, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.