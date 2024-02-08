Проект Еvocation Info заявил о вероятности того, что россияне соорудили подкоп и систему инженерных сооружений под дном высохшего Каховского водохранилища в сторону Никополя.

В сообщении говорится, что Каховское водохранилище протяженностью около 230 км фактически превратилось в пустырь и серую зону после подрыва ГЭС. А расстояние между Никополем и оккупированной Каменкой-Днепровской составляет всего четыре километра.

"Этот подкоп может использоваться для скрытой переброски ДРГ противника", – сообщает Еvocation Info.

Однако начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко опроверг информацию о том, что войска РФ построили туннель между берегами Каховского водохранилища.

По его словам, армия РФ не может тайно построить туннель под водохранилищем.

"На самом деле, водохранилище не является высохшим, а построение такого тоннеля длиной 4,6 километра тайно от представителей Сил обороны Украины невозможно. Никаких инженерных работ, техники, работников в количестве, достаточном для построения такого туннеля, нет", – сообщил он.

Ранее эксперты говорили, что россияне захватили позиции в Авдеевке после рейда по коллекторной трубе. Паблик DeepState писал, что россияне нашли вход в коллектор и провели серьезную инженерную подготовку, проделав отверстия возле частной застройки.

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