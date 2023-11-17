Дно Каховского водохранилища, опустевшего после подрыва дамбы Каховской ГЭС, спустя лето, покрылось растительностью.

Видео позеленевших равнин, что некогда скрывались под толщей воды, публикуют местные жители в телеграм-каналы.

На кадрах показана широкая зелёная пустошь, уходящая к горизонту на сколько хватает глаз. У края высохшего водоёма, дно которого теперь мало отличается от берегов, на видео попали несколько домовых хозяйств, ранее стоявших у самой воды.

Голос за кадром, видимо, принадлежащий одному из местных жителей, вернувшихся к своим жилищам, выражает свои эмоции нецензурной лексикой и рассказывает, что обмеление водоёма оказалось намного масштабнее, чем ему представлялось.

"@@ать, Каховка! Я в шоке, н@@@й... Я думал ушла водичка метров на сто и всё, а её н@@@й нет! Просто посадка теперь.", - комментирует мужчина.

Указывая рукой в сторону горизонта, снимающий видео говорит, что вода осталась в том направлении у селя Васильевки, огни которой видны ночью.

Ранее появилось видео, как бывшее дно Каховского водохранилища после обмеления покрывалось зеленью.

Мы также публиковали видео высохшего Каховского водохранилища, когда дно только начало зарастать травой.