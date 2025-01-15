Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала видео из российских телеграм-каналов с захваченными украинскими фортификациями под Покровском.

Ролик с ее комментариями появился в Facebook.

"Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди гибнут или бегут, а россияне захватывают все", - написала Безуглая.

Она утверждает, что недавно ездила на фронт и сама видела, как "километры таких позиций стоят совершенно пустые, разваливающиеся".

Также нардеп отметила, что подразделениям на передовой "запрещают планировать отход и даже использовать подобные термины".

Между тем главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов утверждает, что украинское командование уже не контролирует ситуацию под Покровском и Великой Новоселкой.

"Еще четыре километра - и враг перережет ключевую магистраль Днепр-Покровск. Мы бездарно теряем Покровск, бездарно и безответственно. Ставка верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. Продвижение врага официально объясняют исключительно его большим преимуществом в силах, но наши воины в Покровске совершенно противоположного мнения и считают, что разбить российское наступление и спланировать оборону вполне реально. Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже. Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться", - написал Бутусов в своем Телеграме.

По его данным, командиры подразделений говорят об "отсутствии ответственности командования за постановку нереалистичных задач, отсутствие взаимодействия между нашими подразделениями, отсутствие планирования и организации боя в обороне".

Бутусов заявил, что руководители группировок "Донецк" Александр Тарнавский и "Хортица" Андерй Гнатов "потеряли управление", и призвал назначить заменить Тарнавского на главу Сухопутных войск Михаила Драпатого.

Ранее Безуглая писала о том, что россияне захватили Новогродовку на Покровском направлении за несколько дней. По ее словам, это произошло несмотря на наличие фортификаций.

Также мы сообщали, что в прифронтовом Мирнограде Донецкой области обнаружили свалку из "зубов дракона". Бетонные пирамиды предназначались для использования в строительстве противотанковых заграждений.