Армия РФ начала штурм шахты "Торецкая" и продвинулась в северо-западной части Торецка, сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

"Остался террикон шахты "Фомиха" и немного частного сектора возле него. Могут выйти в тыл Константиновке и обеспечить фланг для дальнейшего движения на Краматорск", – добавил он.

Отметим, что, по сообщению украинских и российских военных пабликов, шахта "Торецкая" остаётся последним крупным центром обороны в городе.

Также, по словам "Мучного", в Часовом Яре сейчас проходят бои за центральную высотку.

"Там остался небольшой квартал. Остальные части города удерживать будет очень тяжело и нам придется постепенно отходить. Так же мы, по сути, делаем откат в окрестности Константиновки", – написал он.

Напомним, что на днях о продвижении армии РФ в Часове Яре сообщал Deep State.

По данным этого украинского военного паблика, армия РФ захватила 11 населенных пунктов за последние 10 дней.

Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Нескучного, что южнее Великой Новоселки в Донецкой области. Также армия РФ продолжает продвижение под Покровском и Курахово. Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли к окраинам Андреевки, которая стратегически важна для контроля трассы на Запорожье.

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