Бывший президент и лидер фракции "Европейской солидарности" в парламенте Петр Порошенко снялся в ролике о передаче ВСУ партии дронов в дорогой одежде от люксовых итальянских брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli.

Об этом написал в Фейсбуке политолог Валентин Гладких.

По его словам, в ролике на Порошенко надеты куртка от Loro Piana за 18,4 тысяч евро (это примерно 800 тысяч гривен) с воротником из крашеного сицилийского барса, а также перчатки бренда Brunello Cucine за 1 тысячу евро (более 40 тысяч гривен).

В ролике политик сообщил, что передает отдельным подразделениям украинской армии дроны "Мавик" на 19 миллионов гривен за то, что их бойцы взяли в плен северокорейских солдат.

Ранее, в бытность президентом, Порошенко часто появлялся на публике в мятом пиджаке, что было предметом многочисленных насмешек и мемов. Однако после публикаций в СМИ он стал чаще выходить на публику в наглаженной одежде.

Также мы рассказывали, что незадолго до начала полномасштабной войны после рабочей поездки Владимира Зеленского в Херсонскую область в куртке с большими плечами, где прошли тактико-специальные учения сил Министерства внутренних дел, в социальных сетях начали появляться мемы о широкоплечем президенте.