После рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Херсонскую область, где прошли тактико-специальные учения сил Министерства внутренних дел, в социальных сетях начали появляться мемы о широкоплечем Зеленском.

На фотографиях, которую опубликовала пресс-служба Офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими.

Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область. Фото: Сайт президента

После этого в сети стали делиться мемами о "широкоплечем Зеленском". Публикует подборку картинок от украинских пользователей.

Источник: Процишин Oфiцiйний

На этих картинках, обыгрывается совместная фотография Зеленского с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министром внутренних дел Денисом Монастырским и другими присутствующими во время учений в Херсонской области.

Правда, в первом случае президента Украины с двух сторон окружают ящерицы из фильма "Супербратья Марио", а во втором - актеры Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейсон Стэтхэм во время съемок фильма "Неудержимые 3".

А на этой картинке "широкоплечего" Зеленского изобразили в виде мондошавана - персонажа из фильма "Пятый элемент".

Ранее "Страна" писала, как фраза нардепа "Слуги народа" Александра Трухина "Давайте я сейчас тихонечко в лес уйду", сказанная полицейскому после аварии, которая произошла 23 августа 2021 года, расходится на мемы.

Кроме этого, мы сообщали, что бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook подборку весьма неоднозначных мемов о себе.