Военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке считает, что Украина не в состоянии остановить фланговый удар России под Покровском.

"Российские войска вошли в два поселения в 10 км к западу от города, и нет никаких признаков того, что ранее успешная тактика фланговых обходов не приведет к успеху и еще одному городу, снова взятому захватчиками", - написал он на своей странице в Х.

На видео - динамика продвижения РФ к юго-западу от Покровска за последние семь дней (по данным карты Deep State).

Война в Украине идет 1059-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска. ВСУ восстановили позиции в районе Успеновки. Армия РФ захватила Нескучное под Великой Новоселкой. Военные сообщают, что в Торецке россияне начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулись в северо-западной части города.

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