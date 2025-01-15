Россияне в последние несколько дней имели успех в районе села Котлино к западу от Покровска.

Об этом сообщает телеграм-канал Deep State.

"Враг добрался до дороги и железной дороги юго-западнее села, а также пытается пробиться в сам населенный пункт", – отметил канал.

Deep State считает, что "соответствующие продвижения в очередной раз показывают намерение противника обойти Покровск с целью его окружения".

Но, по мнению канала, главное для РФ здесь – "овладеть логистикой, и этого они пытаются добиться, как минимум взяв ее под огневой контроль".

"Для этого противник привлекает FPV-дроны, а на сегодняшний день еще и с оптоволокном, активно набирающим популярность из-за отсутствия влияния РЭБ на них. Моментами в районе фиксируется одно из наиболее эффективных подразделений летунов врага "Судоплат". Цель – дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения", – говорится в сообщении.

Также Deep State написал об активности армии РФ в направлении Удачного, которое может стать опорным пунктом для россиян в этом районе, и в результате они закрепят свое движение к границе Донецкой области.

"Совершаются штурмовые действия в направлении Зверево из населенного пункта Песчаное, а также закрепление и насыщение ресурсами села Шевченко, которое враг фактически оккупировал и образует из него определенный опорный пункт", – добавил канал.

Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Нескучного, что южнее Великой Новоселки в Донецкой области. Также армия РФ продолжает продвижение под Покровском и Курахово. Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли к окраинам Андреевки, которая стратегически важна для контроля трассы на Запорожье.

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