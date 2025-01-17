В пятницу, 17 января, в Украине идет 1059-й день войны с Россией.

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08:45 Россияне практически захватили Времьевку - село, примыкающее с запада к Великой Новоселке. Об этом свидетельствует карта Deep State.

По ней, большая часть деревни за минувшие сутки была захвачена, в "серой зоне" остается лишь северная окраина.

Вчера вечером украинский боец с позывным "Мучной" сообщал, что россияне "стремительно" наступают во Времьевке, имея продвижение с юга на север. Если село будет захвачено, "это будет ой как больно нашему гарнизону в Великой Новоселке", добавляет военный.

Потеря Времьевки резко усложняет оборону Великой Новоселки, поскольку блокирует фактически всю западную часть поселка - последнего крупного укрепрайона ВСУ на юго-западе Донецкой области, который стоит на пути в Запорожье.

08:17 Ночью россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.

"Продолжилась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он.

В результате обстрела повреждения фасадов зданий и жилого дома.

08:05 В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения.

Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

08:04 Украина не в состоянии остановить фланговый удар России под Покровском, пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке.

"Российские войска вошли в два поселения в 10 км к западу от города, и нет никаких признаков того, что ранее успешная тактика фланговых обходов не приведет к успеху и еще одному городу, снова взятому захватчиками", - написал он на своей странице в Х.

На видео - динамика продвижения РФ к юго-западу от Покровска за последние семь дней (по данным карты Deep State).