В пятницу, 17 января, в Украине идет 1059-й день войны с Россией.
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08:45 Россияне практически захватили Времьевку - село, примыкающее с запада к Великой Новоселке. Об этом свидетельствует карта Deep State.
По ней, большая часть деревни за минувшие сутки была захвачена, в "серой зоне" остается лишь северная окраина.
Вчера вечером украинский боец с позывным "Мучной" сообщал, что россияне "стремительно" наступают во Времьевке, имея продвижение с юга на север. Если село будет захвачено, "это будет ой как больно нашему гарнизону в Великой Новоселке", добавляет военный.
Потеря Времьевки резко усложняет оборону Великой Новоселки, поскольку блокирует фактически всю западную часть поселка - последнего крупного укрепрайона ВСУ на юго-западе Донецкой области, который стоит на пути в Запорожье.
08:17 Ночью россияне атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер.
"Продолжилась напряженная работа наших сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он.
В результате обстрела повреждения фасадов зданий и жилого дома.
08:05 В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения.
Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.
08:04 Украина не в состоянии остановить фланговый удар России под Покровском, пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке.
"Российские войска вошли в два поселения в 10 км к западу от города, и нет никаких признаков того, что ранее успешная тактика фланговых обходов не приведет к успеху и еще одному городу, снова взятому захватчиками", - написал он на своей странице в Х.
На видео - динамика продвижения РФ к юго-западу от Покровска за последние семь дней (по данным карты Deep State).