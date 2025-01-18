Российские войска вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области. В настоящее время идут бои за стратегически важный населённый пункт.

Об этом заявил служащий Вооружённых сил Украины с позывным Мучной в своём телеграм-канале.

"Бои за посёлок начались, противник стремительно оказывает давление через разрушенный мост и уже вышел на крайние улицы. Враг пытается давить морально, заставляя сдаваться в плен. Некоторые действительно сдаются", – пишет военный.

Мучной считает, что ВСУ из Великой Новосёлки "нужно осторожно отходить, потому что противник начнёт бросать туда всё, что только можно. По сути, они уже это делают – начиная от авиаударов и заканчивая обстрелами "Градами", как это было в Угледаре".

На карте украинских военных обозревателей Великая Новосёлка обозначена в глубоком полуокружении.

Также о заходе в населённый пункт пишут российские военные паблики.

В свою очередь украинский военный телеграм-канал Deep State сообщает, что россияне начали штурм Великой Новосёлки с трёх направлений.

РФ атакует районы молокозавода, АЗС и аэродрома к востоку и северу от посёлка.

Штурмы идут малыми пехотными группами, десантируемыми с бронетехники.

Накануне стало известно, что россияне захватили село Времьевка к западу от Великой Новосёлки, которая является "воротами" в Запорожскую область.

Война в Украине продолжается 1060-й день. Последние новости с главными событиями 18 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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