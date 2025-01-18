Кремль сделает всё от него зависящее, чтобы до 2026 года взять под контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на источники в силовых ведомствах Германии.

Помимо этого, источники газеты полагают, что к 2028 году РФ будет представлять "серьёзную военную угрозу" для НАТО в конвенциональных вооружениях.

Как полагают эксперты, в настоящее время Россия производит объёмы вооружений, перекрывающие потребности её группировки в Украине.

"У российской армии из месяца в месяц появляется больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растёт, запасы на складах растут", – сказал изданию генерал-майор Кристиан Фрейдинг, руководитель Украинского ситуационного центра минобороны Германии.

"Кремль в значительной степени компенсирует свои кадровые и материальные потери в Украине и даже может наращивать резервы на отдельных направлениях", – говорится в статье.

Со ссылкой на отчёт немецких военных говорится, что РФ производит около четырёх тысяч авиабомб в месяц, полтора миллиона FPV-дронов и шесть тысяч "Шахедов" в год.

"Европейские спецслужбы фиксируют, что численность российской армии увеличивается. Согласно докладу, Москва набирает около 30 000 солдат в месяц с помощью высоких финансовых стимулов", – говорится в статье.

При этом годовой объём производства истребителей "ограничен низким двузначным числом самолётов".

Напомним, по данным МВФ, война в Украине продлится до середины 2026 года при худшем сценарии.

Ранее командующий британской армией заявил, что россиянам может потребоваться пять лет, чтобы полностью захватить четыре области Украины.