Если ситуация пойдет по негативному сценарию, война в Украине продлится до середины 2026 года. Такой прогноз публикует Международный валютный фонд.

По базовому сценарию, война завершится к концу 2025 года.

Негативный сценарий "влечет за собой более длительный и более интенсивный шок для экономической активности, бюджетных потребностей и платежного баланса" Украины.

Также фонд в любом случае ждет замедления экономики Украины в 2025 году "из-за все более жесткого рынка труда, последствий российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и сохраняющейся неопределенности относительно войны".

МВФ поддерживает повышение налогов в Украине и ужесточение политики по "мобилизации внутренних доходов" из-за высоких рисков инфляции.

В октябре 2024 года эксперты МВФ ожидали, что война продолжится в течение следующего года, создавая давление на госрасходы Украины и открывая дополнительные потребности в финансировании.

Напомним, Совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине 1,1 миллиарда долларов по линии механизма расширенного кредитования.