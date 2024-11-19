По результатам работы миссии МВФ Украина достигла договоренности на уровне персонала (Staff-Level Agreement) о шестом пересмотре 4-летней программы расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) Международного валютного фонда и выделении нового кредитного транша на 834,9 млн в SDR (Special Drawing Rights, спецправа заимствования — валюта МВФ), или около $1,1 млрд.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка, а также уточняется, что теперь выплату $1,1 млрд должен утвердить Совет директоров МВФ, собрание которого намечено на ближайшие недели.

Меморандум под новый пересмотр программы пока не обнародован.

МВФ также выпустил заявление, в котором прогнозируется сокращение темпов роста ВВП Украины с 4% (по итогам 2024-го) до 2,5-3,5% в следующем году, с оглядкой на поврежденную энергетическую инфраструктуру и нехватку рабочей силы из-за мобилизации и выезда украинцев за границу.

В заявлении НБУ также отмечается ожидаемый МВФ значительный дефицит государственного бюджета. В 2025 году он составит около 19% ВВП. В Фонде также отметили, что значительная часть госбюджета будет и дальше покрываться за счет международной помощи.

О чем не говорится в свежей информации НБУ, так это о продолжающихся выплатах Украины по ранее предоставленным кредитам МВФ, которые не останавливаются даже во время большой войны. Однако информацию об этом можно найти на сайте МВФ. Из нее видно, что почти половина из $1,1 млрд очень быстро вернётся обратно Фонду: 1 ноября 2024 года Украина уже заплатила по ранее предоставленным кредитам МВФ около 173,3 млн в SDR, или $227 млн. Последний платеж в этом году на 187,5 млн в SDR, или $245,6 млн Украина должна провести 11 декабря.

Ранее в Украине прогнозировали повышение в следующем году тарифа на электроэнергию в полтора раза. Этого требует МВФ.

Как мы сообщали, в следующем году госдолг Украины впервые превысит ее ВВП.