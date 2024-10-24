В Украине появился риск нового "банкопада", подобного тому, что страна переживала при председателе Нацбанка Валерии Гонтаревой в 2014-2017 годы, когда было закрыто почти 90 банков.

Тогда число банков сократилось со 180 до 93, вкладчикам приходилось проходить бюрократические процедуры для получения возмещений вкладов, терять часть сбережений (компенсировали только до 200 тыс. грн). А Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил гражданам возмещений на общую сумму 90 млрд грн, для чего ему пришлось одалживать средства в Нацбанке и Министерстве финансов, и до сих пор он отдал не все долги.

Сейчас финансовый рынок снова встревожен. Причина — новые требования по капиталу банков, под которыми в октябре 2024 года подписались украинские власти (Нацбанк в том числе) в последнем меморандуме МВФ. Они могут привести к закрытию многих банков.

"Страна" публиковала ключевые выдержки из этого меморандума. Кроме прочего в документе есть обязательство Украины применить к банкам требования по уставному капиталу в размере 5 млн евро, как того требует директива Евросоюза. Это больше выполняемого сейчас норматива — 200 млн грн. По текущему курсу это €4,4 млн, из-за чего у многих структур возникнет нехватка капитала, как только Украина выполнит новое требование МВФ.

Согласно меморандуму, Нацбанк обязался к январю 2025 года подготовить законопроект по новым требованиям к капиталам (в 5 млн евро), а после его принятия Верховной Радой — дать банкам 6 месяцев на его выполнение. Все, кто не захочет или не сможет его выполнить, будут лишены банковской лицензии, то есть будут закрыты. Если банки не смогут рассчитаться со своими вкладчиками, что чаще всего и происходит во время таких ликвидаций, то средства на счетах (депозитных, карточных — любых) будет компенсировать Фонд гарантирования вкладов. При этом во время действия военного положения и 3 месяцев после его завершения государство гарантирует людям компенсацию 100% банковских вложений (в мирное время — максимум до 600 тыс. грн). То есть расходы на выплаты вкладчикам во время войны окажутся немалыми.

Сегодня официальный курс гривны к евро составляет 44,4 грн/€, и капитализационное требование в 5 млн евро — это 222 млн грн. Согласно официальной отчётности НБУ, на 1 сентября 2024 года у 10 украинских банков уставные капиталы меньше этого уровня:

1. "Коминбанк" — 215,7 млн грн уставного капитала.

2. "Скай Банк" — 200 млн грн.

3. Банк "Украинский капитал" — 200 млн грн.

4. Банк "Траст-Капитал" — 200 млн грн.

5. "Ситибанк" — 200 млн грн.

6. Банк "Фамильный" — 200 млн грн.

7. "Окси Банк" — 200 млн грн.

8. "Поликомбанк" — 200 млн грн.

9. "Мотор-Банк" — 200 млн грн.

10. Банк "Портал" — 200 млн.

Все эти структуры сразу окажутся в зоне риска после принятия нового закона с требованиями по капиталам.

Но условия могут быть еще жёстче.

Источники "Страны" сообщили, что в 2025 году НБУ планирует рассчитывать 5-миллионный капитал в евро по другому курсу. А именно — по 60 грн за один евро. Источники говорят, что надзорный департамент НБУ делает свои расчёты именно по такому курсу и будет требовать от банков минимум 300 млн грн уставного капитала. Если эту норму примут, то в зоне риска окажется сразу 21 банк — треть действующей сейчас банковской системы (всего в Украине 62 банка). Как сообщают источники, согласно оценке НБУ, только 4 банка из этих 21 на текущий момент смогут оперативно нарастить уставники до 300 млн грн за счёт текущей прибыли. А оставшимся 17 придётся искать средства в 2025 году. Если не найдут — придется либо самостоятельно сдавать лицензию и закрываться, либо ждать принудительного закрытия со стороны Нацбанка.