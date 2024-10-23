В 2025 году госдолг Украины впервые превысит 100% ВВП. А государственный долг по итогам 2024 года составит 95,6% ВВП.

Такой прогноз дает МВФ.

Однако уже начиная со следующего года этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно - 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

"Хотя экономика (Украины – ред.) продемонстрировала устойчивость, растут вызовы от ожидаемого зимнего дефицита электроэнергии, вызванного крупномасштабным повреждением мощностей генерации электроэнергии, ситуации на рынке труда и продолжающейся войны", – заявили в МВФ.

Отмечается, что риски чрезвычайно высоки из-за войны, уязвимости энергетического сектора и ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров.

Напомним, что до конца 2024 года Украина заплатит МВФ по старым долгам больше нового кредита в $1,1 млрд. В распоряжении "Страны" оказался график выплат по ранее предоставленным кредитам и взносам МВФ, из которого видно, что Украина в сентябре 2024-го должна выплатить Фонду в его валюте SDR (специальные права заимствования) $732,6 млн, а до конца этого года — $1,3 млрд.

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