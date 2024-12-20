Совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украине 1,1 миллиарда долларов по линии механизма расширенного кредитования.

Об этом с соцсетях сообщают глава Национального банка Андрей Пышный и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, деньги будут направлены на финансирование "важных расходов бюджета".

При этом общая сумма выплат Украине по нынешней программе с начала её действия увеличится до примерно $9,8 миллиардов, добавил Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что в ходе утверждения очередного кредитного транша Украина продолжает выплаты по ранее предоставленным займам.

Так, почти половина из $1,1 млрд очень быстро вернётся обратно МВФ: 1 ноября 2024 года Украина уже заплатила по ранее предоставленным кредитам МВФ около 173,3 млн в SDR, или $227 млн. Последний платеж в этом году на 187,5 млн в SDR, или $245,6 млн Киев должен был провести 11 декабря.

Как мы сообщали, украинские банкиры напряглись по поводу меморандума с МВФ, в виду ожиданий курса в 60 гривен за евро и риска нового "банкопада".

Кроме прочего в документе есть обязательство Украины вдыинуть банкам условия по обязятельному объёму уставного капитала в размере 5 млн евро, как того требует директива Евросоюза. Это большеныне действующего норматива в 200 млн грн.