Ещё 23 банка и две финансовые компании поддержали ограничение карточных переводов и планируют "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы те документально подтверждали источники своих доходов.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации украинских банков на официальном сайте организации.

В сообщении перечисляются и новые подписанты меморандума:

АО "Укрэксимбанк"

АБ "Укргазбанк"

АО "Кристалбанк"

АО "КБ "Глобус"

ЧАО "МТБ банк"

АО "Радобанк"

АО "Идея банк"

АО "Альтбанк"

АО "Банк Альянс"

АО "ЕПБ"

АБ "Клиринговый Дом"

АО "Поликомбанк"

АО "Банк Траст-капитал" АО "Украинский банк реконструкции и развития"

АО "Окси банк"

АО "Первый инвестиционный банк"

АО "Агропросперис банк"

ООО "НоваПэй" (NovaPay)

АО "ПроКредит Банк"

АО "Коминбанк"

АО "Правэкс банк"

ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay)

АО "Банк "Украинский капитал"

АО "Семс банк"

АО "Скай-банк"

Напомним, ранее меморандум с НБУ подписали "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк" и "Универсал банк".

Как мы сообщали, украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 000 грн.

В виду ужесточения финмониторинга в лимиты до 150 000 грн включат не только переводы, но и покупки в магазинах. Как обойти эти ограничения.