Финкомпании Украины за финмониторинг. Фото – aub.org.ua

Ещё 23 банка и две финансовые компании поддержали ограничение карточных переводов и планируют "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы те документально подтверждали источники своих доходов.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации украинских банков на официальном сайте организации.

В сообщении перечисляются и новые подписанты меморандума:

  • АО "Укрэксимбанк"

  • АБ "Укргазбанк"

  • АО "Кристалбанк"

  • АО "КБ "Глобус"

  • ЧАО "МТБ банк"

  • АО "Радобанк"

  • АО "Идея банк"

  • АО "Альтбанк"

  • АО "Банк Альянс"

  • АО "ЕПБ"

  • АБ "Клиринговый Дом"

  • АО "Поликомбанк"

  • АО "Банк Траст-капитал"

  • АО "Украинский банк реконструкции и развития"

  • АО "Окси банк"

  • АО "Первый инвестиционный банк"

  • АО "Агропросперис банк"

  • ООО "НоваПэй" (NovaPay)

  • АО "ПроКредит Банк"

  • АО "Коминбанк"

  • АО "Правэкс банк"

  • ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay)

  • АО "Банк "Украинский капитал"

  • АО "Семс банк"

  • АО "Скай-банк"

 

Напомним, ранее меморандум с НБУ подписали "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк" и "Универсал банк".

Снимок сообщения на aub.org.ua

Как мы сообщали, украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 000 грн.

В виду ужесточения финмониторинга в лимиты до 150 000 грн включат не только переводы, но и покупки в магазинах. Как обойти эти ограничения.

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