Ещё 23 банка и две финансовые компании поддержали ограничение карточных переводов для украинцев. Список
Ещё 23 банка и две финансовые компании поддержали ограничение карточных переводов и планируют "усилить коммуникацию" с клиентами, чтобы те документально подтверждали источники своих доходов.
Об этом говорится в заявлении Ассоциации украинских банков на официальном сайте организации.
В сообщении перечисляются и новые подписанты меморандума:
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Напомним, ранее меморандум с НБУ подписали "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк" и "Универсал банк".
Как мы сообщали, украинские банки начнут усиленно отслеживать операции физлиц от 50 000 грн.
В виду ужесточения финмониторинга в лимиты до 150 000 грн включат не только переводы, но и покупки в магазинах. Как обойти эти ограничения.