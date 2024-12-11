Новые лимиты на карточные платежи в 50-150 тысяч гривен, о которых договорились четыре украинских банках, подписав соответствующий Меморандум, будут включать в себя не только переброски денег между физлицами (p2p и IBAN), а все без исключения безналичные расчеты каждого человека как на территории Украины, так и за границей. В том числе и в торгово-сервисных сетях, то есть оплаты товаров в магазинах (и в интернет-магазинах), аптеках, АЗС и услуг в медучреждениях, парикмахерских, автосалонах, коммунальных предприятиях и прочие.

Об этом говорится в последней редакции Меморандума, который редактировали перед подписанием, и это подтверждают банкиры.

"Осуществлять переводы в пределах и за пределы Украины со всех счетов физических лиц, открытых у предоставителей платежных услуг-участниках Меморандума в национальной и иностранной валютах, на счета любых других контрагентов с учетом введенного в предоставителя платежных услуг риск-ориентированного подхода", - говорится в тексте подписанного Меморандума.

"Любые другие контрагенты" - это любые получатели денег с карточных счетов человека. А значит не только физлица, но и юрлица, к которым относятся и торгово-сервисные сети в том числе.

В группу предоставителей платежных услуг входят все платежники. Как банки, так и небанковские финучреждения.

На сегодняшний день этот документ официально завизировали только четверо: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсалбанк, о чем ранее писала "Страна". Но в ближайшее время его должны подписать и другие банки, а также небанковский организации. Самые важные небанковские в данном случае - это компании, владеющие платежными терминалами, через которые люди оплачивают мобилки, коммунальные услуги, пополняющие счета и пр. Они также начнут следить за расчетами украинцев.

В тоже время, согласно отчетности Нацбанка, вышеупомянутая четверка банков на текущий момент обслуживает львиную часть банковских клиентов: 87,6% активных платежных карт в стране (47,4 млн из 54,1 млн штук), 72,2% вкладчиков (49,3 млн из 69 млн человек) и 65,4% млн вкладов на счетах (766,4 млрд грн из 1,17 трлн).

В новую систему контроля хотят приобщить всех. Даже при том, что председатель Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ не принуждал никого из финансистов подключаться к Меморандуму и новым лимитам. Однако на этой же встрече председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас спрогнозировал, кто соглашение со временем подпишет почти вся или вся банковская система в составе 61 банка.

По рынку ходят упорные слухи, что Нацбанк активно угрожает сопротивляющимся банкам.

"Банкам грозят большим штрафом за нарушение финансового мониторинга, где максимальная планка это 135,15 млн грн. Сам банк по финмону еще не успели проверить, но угрозы уже поступают. На финансистов жестко давят, настоящий тоталитарный режим, чтобы Пышный не говорил на публику. У нас нет выбора, будем вынуждены следить за каждой копейкой украинцев, чтобы не потерять лицензии", - сказал "Стране" председатель правления крупного банка.

В этом соглашении описываются единые стандарты финансового мониторинга, по которым будут оценивать всех клиентов банков, разделяя их по трем категориям риска с разными лимитами.

Высокая категория риска - предполагает лимит по платежам до 50 тысяч в месяц.

Средняя и низкая категория риска:

лимит 150 тыс. грн/мес. - с 1 февраля 2025 года;

лимит 100 тыс. грн/мес. - с 1 июня 2025 года.

Если гражданин захочет поднять лимит выше 150 тыс. грн, ему придется предоставить банку справку, декларацию или другой документ о доходах на сумму свыше 150 тыс. грн. В этом случае ему поднимут максимальную планку платежей на сумму официального заработка. Однако процедура обработки заявок банков на повышение лимитов сейчас очень медленная. На обработку может уйти месяц или даже более того. Пока непонятно - смогут ли банки ускорить процедуру.

По какому принципу людей будут делить на категории - засекреченная информация, банки ее не раскрывают. Человек не может узнать, в какую группу он попал. С оглядкой на постановление НБУ №65 от 19 мая 2020 год об этом можно догадаться только по косвенным признакам, когда банк просит обновлять данные о себе (предоставлять паспорт, данные о регистрации, работе и пр.):

высокий риск - запрос 1 раз в полгода;

средний риск - запрос 1 раз в год;

низкий риск - запрос 1 раз в 3 года.

Главное не попадать в категорию с высоким риском и не доводить дело до принудительного закрытия счета.

Также в меморандуме сохранилось ограничение на количество открытых в одной валюте одним человеком счетов; Максимум их может быть три (не считая депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки - то есть, речь идет об ограничении только на текущие счета). Больше счетов можно иметь только при наличии подтвержденных источников доходов.

Как обойти ограничения?

Финансисты объяснили, что самое важное по правилам финмониторинга - это не только не делать/не получать крупных (от 20 тысяч гривен и выше) и частых (каждый день) платежей, но также не осуществлять систематических и однотипных операций.

Все их сейчас выявляют алгоритмы (роботы) банков и автоматически блокируют счета, которые после ручной обработки банкиры закрывают в одностороннем порядке.

Опрошенные "Страной" банкиры обобщили людям советы - чего не стоит допускать:

Крупных зачислений наличных, особенно, через платежные терминалы. Одни банки считают крупным заброс от 20 тыс. грн в день, а другие даже 10 тыс. грн, если они будут приходить каждый день или через день. Разброс денег через свой счет. Например, вам зачислили 100 тыс. грн, и вы разбросали их 5-ти другим физлицам. Особенно не желается делать это регулярно, скажем, раз-два в месяц. Регулярных зачислений небольших сумм. Может всего 3 раза в сутки по 1 тыс. грн, но почти каждый день. Банк заподозрит незаконную предпринимательскую деятельность (так ловят репетиторов, парикмахеров без ФОП). Вала мелких платежей на счет физлиц со счетов других физлиц. Банк также заподозрит предпринимательство без ФОП, подумав, что кто-то рассчитывается с продавцом на рынке.

Банкиры признают, что давно используют финмониторинг не с первоначальной целью - не для борьбы с "финансированием терроризма", а, чтобы ловить неплательщиков налогов или тех, кто пытается их минимизировать. То есть борьба с очень распространенной схемой, по которой "черная" часть зарплаты людей распределяется через карточные счета.

"Поздравляю Нацбанк и ведущие украинские банки с реальными действиями, направленными на предупреждение общеизвестных схем уклонения от налогообложения. Особенно радует внимание махинациям среднего и крупного бизнеса на ФОПах. Очевидно, эта преступная деятельность станет невозможной", - написал глава налогового комитета Рады Даниил Гетьманцев.

Поэтому людям с неофициальными доходами дают простой совет - не зачислять такие денежные поступления на банковские счета, а оставлять их в наличной форме и в наличной же форме тратить в магазинах. Ведь если банки начнут проверки и запросят документы под эти доходы, люди не смогут их официально подтвердить. Либо, работать через криптовалюты (например, через USDT, курс которой привязан к доллару и пункты по обналичке которой есть в любом крупном украинском городе).

Источник в банковской среде прогнозирует, что цель нововведения - борьба с теневой экономикой, достигнута не будет, а банки потеряют серьезный ресурс.

"Сейчас неофициальные доходы украинцы чаще всего получают на свои карточки. То есть, через банковскую систему. Теперь же они уйдут в нал или в крипту. Банковская система потеряет ресурс. Уже сейчас мы сталкиваемся с тем, что многие предприниматели в розничной торговле и сфере обслуживания просят платить, по возможности, не карточкой, а наличными. После введения предусмотренных меморандумом ограничений это станет еще более распространенным явлением. Особенно, если подтвердится информация о том, что в этот лимит включены и карточные платежи за товары и услуги. Тогда тем более люди по ним карточкой расплачиваться не будут", - говорит банкир.