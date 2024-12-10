Сегодня в Национальном банке Украины состоялось официальное подписание банками меморандума об установлении единых прицепов финансового мониторинга в отношении физических лиц и физлиц-предпринимателей, а также о введении лимитов на операции клиентов с 1 февраля 2025 года без подтвержденных источников доходов в зависимости от категории, в которую отнесут физлицо или ФЛП при открытии счета.

О проекте такого решения мы сообщали ещё вчера.

Сегодня под меморандумом подписались "Приватбанк", Ощадбанк, "Райффайзен Банк" и "Универсалбанк". В ближайшее время к ним должны присоединиться другие банки и небанковские финучреждения.

Согласно новым правилам, для клиентов с высокими риском, к которым обычно относят нетрудоустроенных, студентов и пр., будет установлен самый низкий лимит на уровне 50 тыс. грн в месяц. А для остальных, то есть клиентов из категории с низким и средним риском, лимиты будут следующими:

150 тыс. грн — с 1 февраля 2025 года;

100 тыс. грн — с 1 июня 2025 года.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе банков-подписантов.

Его главное отличие от проекта документа — дата запуска лимитов, которую сдвинули с 1 января на 1 февраля 2025 года. Остальные ключевые принципы не менялись.

Если гражданин захочет поднять лимит выше 150 тыс. грн, ему придется предоставить банку справку, декларацию или другой документ о доходах на сумму свыше 150 тыс. грн. В этом случае ему поднимут максимальную планку платежей на сумму официального заработка. В сумму будут входить все переводы: и Р2Р, и IBAN.

В официальном релизе также говорится о планах банков наладить прямой доступ к государственным онлайн-сервисам ("Дия") для получения информации о доходах клиентов и их судебных делах, а также о намерениях создания банками реестра дропов, куда будут заносить информацию о сомнительных клиентах. После попадания в такой реестр станет сложно открыть счет в банке — в этом будут отказывать.

Во время подписания меморандума председатель Нацбанка Андрей Пышный заявил, что одной из целей подписания документа является повышение дисциплины по части уплаты налогов.

"У нас есть общая цель — уменьшить долю теневой экономики страны для увеличения поступлений в государственный бюджет за счет уплаты налогов", — отметил Пышный.