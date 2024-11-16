Крупнейшие банки Украины (относятся к категории системных) могут до конца года начать жестче отслеживать и перепроверять единовременные операции людей объемом от 50 тысяч гривен и выше, если они проводятся с внесением наличных на счет физлица.

Об этом сообщили источники "Страны" в финансовых кругах со ссылкой на соответствующие обсуждения на закрытых совещаниях в НБУ, которые регулятор проводит регулярно по пятницам с привлечением председателей правлений 15-ти банков.

Там говорилось о добровольном снижении банками планки по финансовому мониторингу с их текущих значений до 50 тыс. грн после внесения наличных на эту сумму. По текущему официальному курсу НБУ (41,24 грн/$), 50 тыс. грн это $1,2 тыс.

Напомним, что согласно действующему законодательству обязательный финансовый мониторинг в Украине начинается с 400 тыс. грн. Информация о них автоматически предоставляется в Госфинмониторинг, а банки усилено проверяют такие проводки, выясняя их назначение и источники происхождения средств клиентов. Одновременно банки, согласно постановлению НБУ №65, обязаны проверяют и прочие подозрительные/сомнительные операции клиентов по большому числу разнообразных признаков. Их полный перечень держится в секрете, но по публичным жалобам клиентов понятно, что сейчас банки пристально всматривается в сделки с признаками покупок криптовалют или незаконной предпринимательской деятельности (например, когда платят за товары и услуги на карту физлица, а не ФОПа), а также перепроверяют инициаторов транзакций на предмет деятельности дропов - когда счетом пользуется не его владелец, а третье лицо.

Банки обращают внимание на особенно активных клиентов, которые проводят большое количество мелких транзакций по переводам средств или их зачислению (по 10-15 за день). А также по своему собственному денежному порогу финмониторинга для каждого банка. Этот порог в законодательстве на закреплен, а финучреждениям позволено его устанавливать на собственное усмотрение. У одних банков это сейчас 150-200 тыс. грн, а у других - 80-100 тыс. грн. С этих сумм банк не позволяет клиентам свободно без объяснений отправлять/получать средства на счет, начинает задавать клиентам дополнительные вопросы о происхождении средств и природе операций.

Теперь же банки собираются опустить планку по такому финмониторингу до единого уровня в 50 тысяч гривен, если перед денежными перечислениями на эту сумму, средства вносились наличными. Неважно как именно - через кассу банка или через платежный терминал.

Финансисты рассказали "Стране", что предложение/рекомендация по 50 тыс. грн пришла от Нацбанка и обсуждалась на внутренних совещаниях в НБУ. Пока ее воспринимают как негласный совет от регулятора, и еще не внедрили. Но не исключено, что 15-ка крупнейших банков в итоге даже подпишет меморандум о сотрудничестве, в котором пропишет 50-тысячную планку для усиленного финмониторинга. То есть требование будет подаваться как инициатива снизу, а не приказ НБУ, хотя окончательного решения на этот счет еще нет.

Если же оно будет принято, то банки начнут повсеместное внедрение нового критерия. Для чего будут перестраиваться их внутренние системы, которые автоматически блокируют подозрительные операции физлиц.

Единственный совет, который можно дать украинцам в такой ситуации - это не передавать карты третьим лицам. Если часто вносите наличные на карты и делаете денежные переводы, то стоит иметь счета в нескольких банках, чтобы каждый из них не фиксировал проводок более 25-30 тыс. грн. Тогда не будете обращать внимание на себя со стороны отдела финансового мониторинга, который есть в каждом банке.

На текущий момент в список системных банков входят: