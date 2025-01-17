Российские войска захватили Времьевку около Великой Новоселки в Донецкой области и установили там свой флаг.

Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах РФ, потерю неселённого пункта подтверждает украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, это создаёт угрозу окружения для подразделений ВСУ в соседней Великой Новосёлке.

"Противнику останется совершить рывок через реку и прямо с севера и юга зажимать наш гарнизон в посёлке (Великой Новосёлке. – ред.)", – описывает ситуацию Мучной.

Как утверждает военный, пока ещё остаётся небольшой коридор для отхода украинских войск из возможного окружения. Но этот путь находится под огневым контролем россиян.

На карте обозревателя DeepState Времьевка захвачена лишь частично.

Российские паблики показывают село уже полностью захваченным.

Ранее в РФ публиковали видео с поднятием российского флага над зданием Кураховского горсовета.

Война в Украине продолжается 1059-й день. Последние новости с главными событиями 17 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне снова продвинулись в районе села Котлино к западу от Покровска. ВСУ вернули свои позиции в районе деревни Успеновки. Армия РФ захватила Нескучное под Великой Новосёлкой. Военные сообщают, что в Торецке россияне начали штурм шахты "Торецкая" и продвинулись в северо-западной части города.

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