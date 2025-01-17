Президенты России Владимир Путин и Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписание прошло в Кремле по итогам переговоров.

В документе нет пункта об обязательной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

Там лишь сказано, что если одна страна подвергнется агрессии, вторая не будет оказывать никакой помощи агрессору. То есть в текущих реалиях Иран обязался не помогать Украине, которая воюет в Курской области, чего Тегеран и так не делает, а Россия не должна помогать Израилю.

"В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права", - говорится в документе.

Напомним, что пункт о военной помощи присутствует в договоре, заключённом летом между РФ и Северной Кореей и ратифицированном Госдумой осенью. Осенью стали поступать новости, что солдаты КНДР начали участвовать в боях в Курской области.