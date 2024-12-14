Российские военные паблики публикуют видео с поднятием российского флага над зданием Кураховского горсовета в Донецкой области.

Это центральная часть города. Далее на запад идет промзона - Кураховская ТЭС и трубный завод.

То есть, если ситуация, отображенная на видео, актуальна до сих пор, то россияне, продвигаясь с востока, уже захватили почти всю жилую застройку Курахово. Осталась промзона.

Ранее о продвижении российских войск в Курахово сообщали украинские военные паблики.

В ВСУ официально это не комментировали.

Военный паблик Deep State сообщал, что в "мешке" к югу от Курахово россияне захватили Весёлый Гай, Елизаветовку и Романовку.

Также за минувшие сутки к югу от Покровска захвачены Новотроицкое и Пушкино.

Война в Украине идет 1025-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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