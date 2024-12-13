Россияне пишут, что их армия захватила село Анновка к югу от Курахово и теперь контролирует всю территорию "мешка", что ранее удерживали в оперативном окружении ВСУ.

Об этом заявляют телеграм-каналы РФ, публикуя видео, как утверждается, с российскими военными в Успеновке и в Анновке.

Что стало с украинскими солдатами, которые были окружены – смогли ли они пробиться к своим, были взяты в плен или погибли, паблики РФ не уточняют.

В ВСУ о подобной ситуации не сообщали. Напомним, по данным украинских обозревателей и сообщениям военного командования, бои за Анновку продолжаются где ВСУ противодействуют попыткам полного окружения неприятелем.

Захват Анновки на Кураховском направлении российскими войсками подтверждает украинский военный с позывным "Мучной".

"Враг зашел в деревню без всякого сопротивления, основные наши силы которые смогли отойти из Анновки", – написал он.

По его словам, в селе больше никого нет, кроме россиян, которые проводят там зачистку.

"Завтра с утра уже будет село под их контролем и усилится давление на Успеновку, из которой тоже придется отходить", – подытожил Мучной.

Генштаб ВСУ потерю Анновки пока не подтверждал, в то время как российские паблики писали, что армия РФ захватила не только Анновку, но и весь "карман" вокруг нее.

Ранее мы публиковали сведения о том, что происходит южнее Курахово, где ВСУ попали в оперативное окружение.

Война в Украине идёт 1024-й день. Последние новости с главными событиями 13 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В ВСУ сообщили, что в Покровск начали заходить российские ДРГ. Украинские позиции оказались в оперативном окружении в районе Анновки, что южнее Курахово, публикует карту Deep State. В Торецке войска РФ наступают западнее шахты "Центральная".

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