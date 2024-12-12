ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки, что южнее Курахово, свидетельствует карта Deep State.

На ней указано резкое продвижение РФ с двух флангов "кармана". Дорога из него оказалась полностью в серой зоне. При этом в середине указано присутствие ВСУ.

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что в "Кураховском мешке" ситуация близка к критической.

"Ситуация в "Кураховском мешке" приближена к критической, враг закрепился в Успеновке. Работа по утилизации ведется, но пути сообщения с селами юго-восточнее ограничены огневым контролем дронов и артиллерией противника", – написал он.

Ранее военные сообщили, что российские ДРГ уже пытаются проникать с юга в Покровск. Подробнее об этом мы писали здесь.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Согласно карте Deep State, линия боев переместилась к северу от села Шевченко, которое было захвачено РФ. К западу от Курахово бои начались в селе Шевченко, в этом районе практически полностью захвачена Сонцовка.

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