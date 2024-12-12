Возле Покровска Донецкой области для ВСУ построили укрепрайон, но не отправили туда солдат, и россияне взяли его без боя.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, за несколько десятков миллионов гривен, но не успели туда отправить наших солдат из-за определенных неадекватных управленческих решений командования", – заявил Бутусов.

"Теперь, ключевой, в тактическом отношении укрепрайон, уже захватил противник, без боя. Зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам", - добавил он.

Ранее украинские военные сообщали, что от города Покровск до линии фронта осталось 2-2,5 километра.

Напомним, командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении войск РФ под Покровском.

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