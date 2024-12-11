"Принимаем нестандартные решения". Главком Сырский сообщил об исключительно жестких боях под Покровском
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении бои носят "исключительно жесткий характер".
Об этом Сырский написал в Фейсбуке, сообщая о своей поездке на направление.
"К настоящему времени на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником... Бои носят исключительно жесткий характер", – говорится в сообщении.
По словам главкома, приходится принимать "нестандартные решения".
Он добавил, что в таких условиях главная задача - усилить оборону: в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянной подвозкой.
Ранее украинские военные сообщали, что от города Покровск до линии фронта осталось 2-2,5 километра.
Также командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении войск РФ под Покровском.
Война в Украине идет 1022-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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