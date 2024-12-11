Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении бои носят "исключительно жесткий характер".

Об этом Сырский написал в Фейсбуке, сообщая о своей поездке на направление.

"К настоящему времени на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником... Бои носят исключительно жесткий характер", – говорится в сообщении.

По словам главкома, приходится принимать "нестандартные решения".

Он добавил, что в таких условиях главная задача - усилить оборону: в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянной подвозкой.

Ранее украинские военные сообщали, что от города Покровск до линии фронта осталось 2-2,5 километра.

Также командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении войск РФ под Покровском.

Война в Украине идет 1022-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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