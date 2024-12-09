У российских войск произошли новые продвижения к югу от города Покровск Донецкой области.

Об этом свидетельствуют карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

Бои идут уже примерно в половине крупного села Шевченко в трёх километрах от окраин Покровска (российские паблики заявляют о захвате половины Шевченко).

Также от Шевченко началось наступление северо-западнее - в сторону села Песчаное, до которого осталось меньше километра.

Это направление с явной попыткой охвата Покровска с тыла.

Также на юге идут атаки в районе села Новый Труд (судя по всему, практически захвачено) и в Даченском.

Ранее украинские военные сообщали, что российские войска начали массированно обстреливать ключевую трассу, по которой снабжается Покровск.

Война в Украине идет 1020-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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