Попытка охвата с тыла. Появились карты новых продвижений российских войск к югу от Покровска
У российских войск произошли новые продвижения к югу от города Покровск Донецкой области.
Об этом свидетельствуют карты украинского военного телеграм-канала Deep State.
Бои идут уже примерно в половине крупного села Шевченко в трёх километрах от окраин Покровска (российские паблики заявляют о захвате половины Шевченко).
Также от Шевченко началось наступление северо-западнее - в сторону села Песчаное, до которого осталось меньше километра.
Это направление с явной попыткой охвата Покровска с тыла.
Также на юге идут атаки в районе села Новый Труд (судя по всему, практически захвачено) и в Даченском.
Ранее украинские военные сообщали, что российские войска начали массированно обстреливать ключевую трассу, по которой снабжается Покровск.
Война в Украине идет 1020-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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