В понедельник, 9 декабря, в Украине идет 1020-й день войны с Россией.

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7.49 У российских войск новые продвижения к югу от Покровска.

Бои идут уже примерно в половине крупного села Шевченко в трёх километрах от окраин Покровска (российские паблики заявляют о захвате половины Шевченко).

Также от Шевченко началось наступление северо-западнее - в сторону села Песчаное, до которого осталось меньше километра.

Это направление с явной попыткой охвата Покровска с тыла.

Также на юге идут атаки в районе села Новый Труд (судя по всему, практически захвачено) и в Даченском.