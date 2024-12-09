В понедельник, 9 декабря, в Украине идет 1020-й день войны с Россией.
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7.49 У российских войск новые продвижения к югу от Покровска.
Бои идут уже примерно в половине крупного села Шевченко в трёх километрах от окраин Покровска (российские паблики заявляют о захвате половины Шевченко).
Также от Шевченко началось наступление северо-западнее - в сторону села Песчаное, до которого осталось меньше километра.
Это направление с явной попыткой охвата Покровска с тыла.
Также на юге идут атаки в районе села Новый Труд (судя по всему, практически захвачено) и в Даченском.
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