Российские войска начали массированно обстреливать ключевую трассу, по которой снабжается город Покровск Донецкой области.

Об этом в своём телеграм-канале заявляет боец ВСУ с позывным Мучной, карту боевых действий публикует военный обозреватель Deep State.

Авиабомбы РФ "начали работать по трассе Днепр-Покровск очень интенсивно, теперь здесь очень опасно ездить", сообщает военный.

При этом, по его словам, безопасные пути еще есть, "но ключевая, стратегическая трасса боеснабжения уже постепенно переходит под контроль" противника.

В настоящее время войска РФ находятся примерно в десяти километрах от шоссе, соединяющего Покровск с областным центром.

Ранее Deep State писал, что войска РФ продвинулась к югу от Покровска – неприятель вошёл в сёла Шевченко и Новотроицкое.

Война в Украине продолжается уже 1018-й день. Последние новостями с главными событиями 7 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. ВСУ потеряли деревню Старые Терны под Курахово, об этом свидетельствует карта Deep State. Южнее Курахово россияне прорвались в село Успеновка. В результате авиаудара РФ по Запорожью погибли 10 человек.

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