Россияне за минувшие сутки продвинулись к югу от Покровска и от Курахово Донецкой области. Об этом говорят изменения на карте украинского венного паблика Deep State.

Под Покровском РФ вошла в села Шевченко и Новотроицкое.

Под Курахово - продвинулась в направлении трассы со стороны Дальнего. Угрожая таким образом юго-западным кварталам города.

Напомним, вчера Deep State подтвердил потерю Старых Тернов под Курахово в Донецкой области. А также резкое продвижение россиян в "кармане" южнее - на Успеновку.

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что российские войска могут начать окружение сил ВСУ к северо-западу от Курахово.

Накануне ВСУ оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки Донецкой области, разблокировав дорогу на север от города.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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