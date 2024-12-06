Российские войска могут начать окружение сил ВСУ к северо-западу от Курахово Донецкой области.

Об этом заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

"На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое - Богатырь. Я не утрирую, западнее Селидово явно происходит какая-то фигня. Причем очевидно, что противник не только ощутимо давит в сторону Покровска (через Новотроицкое и Шевченко), но и в сторону Украинки и Ясеново (а это явно происходит с прицелом на обход наших войск, обороняющихся в районе с. Заря и Сонцовка)", - сообщил Машовец.

В районе Великой Новоселки, по словам эксперта, происходит "еще большая фигня".

"Командование противника фактически получило возможность свободно выбирать направления для своих активных наступательных действий. По крайней мере, в тактической зоне, на всем отрезке от Новодаровки до села Дальнее", - пишет Машовец.

Напомним, ранее "Страна" еще в октябре предполагала, что план РФ может состоять в охвате всего участка украинской обороны к западу от Курахово.

Война в Украине идет 1017-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска вплотную подошли к Шевченко, сообщает Deep State. ВСУ тем временем оттеснили россиян из села Новый Комар у Великой Новосёлки, разблокировав дорогу на север от города. По данным украинских военных, россияне захватили село Благодатное.

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