Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении войск РФ под Покровском Донецкой области.

Об этом он написал в Х.

"Главная причина катастрофы на Покровском направлении - высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", - написал военный.

Сейчас бои на этом направлении идут на юге Даченского, а следующей целью россиян будет Чунишино, добавляет боец с позывным Мучной.

А комбат Станислав Бунятов считает, что потеря Покровска откроет армии РФ дорогу на Днепропетровскую область. И там продвижение россиян может ускориться, поскольку область не застроена селами так плотно, как Донецкая. Бунятов считает, что в случае захода россиян в Днепропетровскую область они выдвинут условие о ее полной передаче РФ.

Напомним, сейчас Москва выдвигает условием для мирных переговоров сдачу ей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Между тем в прифронтовом Покровске с четверга прекратится подача газа, о чем сообщает Донецкоблгаз.

"Из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановления газоснабжения абонентам невозможны", - говорится в сообщении.

Тим часом у прифронтовому Покровську з четверга припиниться подача газу, про що повідомляє Донецькоблгаз.

"Через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам неможливі", - йдеться в повідомленні.

Вчера сообщалось, что россияне взяли под контроль большое село Шевченко на Покровском направлении.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада, также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС. Войска РФ проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

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