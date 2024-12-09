Россияне взяли под контроль большое село Шевченко на Покровском направлении.

Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, небольшая часть населенного пункта остается в серой зоне, но только потому, что там "килл-зона" для войск РФ.

"Наших там нет", – добавляет военный.

На карте Deep State село Шевченко еще находится в серой зоне.

Перед этим журнал Forbes писал, что войска РФ начали отрезать Покровск, им осталось около 5 км до города.

Издание сообщало, что россияне почти прекратили лобовые атаки и перешли к тактике захвата населенных пунктов вокруг города.

Теперь цель российской армии – окружить и отрезать Покровск. Журнал писал, что это момент, когда решается судьба не только одного города, но и всего Донбасса.

Одним из ключевых пунктов по отрезанию Покровска является захват крупного села Шевченко.

Ранее мы публиковали карты новых продвижений российских войск к югу от Покровска.

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