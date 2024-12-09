Динамика фронта от Покровска до Великой Новоселки в Донецкой области за неделю. Были потеряны два населенных пункта - Старые Терны и Новопустынка.

Наиболее угрожающая ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада и атаковать в сторону Даченского. Также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников.

На данный момент россияне проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища.

В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

От Курахово, по мнению Мирошникова, будет зависеть судьба всего выступления.

Ранее мы публиковали карты новых продвижений российских войск к югу от Покровска.

Также мы писали о ситуации вокруг Великой Новоселки в Донецкой области.

Война в Украине идет 1020-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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