Потеря двух поселков и угроза для Курахово. Динамика фронта от Покровска до Великой Новоселки за неделю
Динамика фронта от Покровска до Великой Новоселки в Донецкой области за неделю. Были потеряны два населенных пункта - Старые Терны и Новопустынка.
Наиболее угрожающая ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада и атаковать в сторону Даченского. Также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников.
На данный момент россияне проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища.
В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.
От Курахово, по мнению Мирошникова, будет зависеть судьба всего выступления.
Ранее мы публиковали карты новых продвижений российских войск к югу от Покровска.
Также мы писали о ситуации вокруг Великой Новоселки в Донецкой области.
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