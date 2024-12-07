Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

Недавний захват села Благодатное позволил россиянам выровнять восточный фланг у Великой Новоселки вплоть до Раздольного.

И, хотя удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит "последняя логистика к Великой Новоселке", РФ продолжает штурмовать это село малыми группами.

К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза захода с юга в сам город.

Паблик отмечает, что на занятых территориях вокруг Великой Новоселки россияне основательно окапываются и закрепляются.

Ранее украинский военный заявил, что Вооружённые силы Украины стоят перед угрозой потери пяти городов Донецкой области: Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новосёлки.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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