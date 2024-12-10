Днепропетровская область за минувший год потратила 7,3 миллиона долларов на фортификации, однако "вложенные деньги не принесли особой пользы, и работы активизировались лишь около двух месяцев назад".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Источники издания рассказали журналистам о пробелах в оборонительных линиях ВСУ, подвергающих риску Днепропетровскую область. Проблемные участки находятся между Великой Новоселкой и Курахово, а также Курахово и Покровском, где вторая линия укреплений только строится, а третья еще даже не заложена.

"Бои делают это невероятно опасным для строителей, а направление атаки постоянно меняется. Если они начнут атаковать в направлении Днепропетровской области, у нас будет угроза с еще одного направления", — сообщили чиновники.

Пехотный командир анонимно рассказал FT, что его подразделение за войну перемещалось 32 раза и каждый раз ему приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать на это деньги. А вторые и третьи линии часто строились без консультации с войсками либо в неправильном месте, либо слишком далеко от первой линии.

Также вырубку деревьев для строительства украинской обороны ограничивают экологические законы.

"Россияне рубят наши деревья слева и справа, а мы не можем использовать их для строительства наших окопов!? Мы видели укрепления, которые россияне построили на нашей земле. Если бы мы сделали то же самое, ситуация в Покровске не произошла бы", — сказал военный.

Еще одна проблема со строительством фортификаций - массовая отправка военных инженеров в штурмовики и мобилизация гражданских строителей.

"Сейчас система либо вообще не работает, либо работает в малой степени", - констатировал командир штурмового батальона Станислав Бунятов.

На днях Бунятов уже заявлял, что за Покровском на пути к Днепру нет мощных укреплений.

А в сентябре в соцсетях появилось видео, как в прифронтовом Мирнограде обнаружили свалку бесхозных "зубов дракона".