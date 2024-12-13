Подготовку мобилизованных граждан в учебных центрах ускорят.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале новый командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый.

Он анонсировал "переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки".

При этом командующий пообещал "больше разработок нового, качественных тренажеров, новейших методик преподавания".

Напомним, что с ноября базовую подготовку мобилизованных, наоборот, продлили с месяца до полутора. Тогда это аргументировали необходимостью более качественного обучения мобилизованных, на которое поступало много жалоб.

Например, Марьяна Безуглая описывала, как готовят людей на Ровенском полигоне ВСУ. Так, в сертификат о прохождении курса вписали предметы, которые вообще не изучались. Обязанности, отвлекающие от учебы, были регулярными: солдат заставляли разгружать дрова и запасы для кухни, копать ямы, разбирать поддоны. Стрельба проходила хаотично.

В связи с подобными жалобами и было принято решение о продлении обучения.