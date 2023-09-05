В соцсетях разгорелся скандал по поводу высказывания украинского блогера Татьяны Коряк, известной как Корячка. Она заявила, что в украинскую армию набирают людей без опыта, назвала их мясом и призвала к мирным переговорам.

Пост появился в ее Инстаграме.

"Количество воинов ничего не решит! Кого они сейчас набирают? Мужчин без опыта? Мясо? Чтобы что? Сейчас @уярят артиллерией, танками, самолетами! У воинов нет шансов! Тупо геноцид народа", - написала девушка.

"Мне жалко наш народ, который исчезает. Неужели нельзя переговорами все решить?" - добавила блогер.

Также она написала, что, будь мужчиной, не взяла бы в руки оружия, чтобы убивать людей. По ее мнению, войны - это грязные игры политиков, в которых обычные люди являются просто пешками.

После этого она закрыла свою страницу в Инстаграме, на которую подписаны более миллиона человек.

Татьяна Коряк - чемпионка Украины по фитнес-бикини, блогер-нутрициолог, диетолог и тренер, известна как участница шоу "Ищу жену" и "Супермама".

Ранее мы писали, что разгорелся скандал из-за высказываний закарпатской блогерши под ником Anechken, которая предложила отделить регион от Украины. Девушка опубликовала видео, где заявила, что ничего не должна Украине, поскольку страна не организовала своим жителям возможности для заработка.

А летом резонанс вызвал пост блогерши-астропсихолога о том, что Каховскую ГЭС взорвала не Россия.