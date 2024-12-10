Украинские войска рано или поздно выйдут из Курахово - полями или по главной трассе на запад.

Об этом пишет служащий ВСУ с позывным Мучной.

"Враг в самом городе занял большую часть микрорайона "Южный" и продолжает двигать нас из центральной части высоток в промку, о плановом уходе наших подразделений не слышал, но со временем мы оттуда выйдем полностью или полями, или дорогой на Запорожье. Риск попасть под вражеские FPV высок, поэтому надо все просчитать, чтобы не потерять казаков", - пишет военный.

Он сообщает, что южнее в "кармане" РФ заняла большой опорный пункт ВСУ, из-за чего Успеновка и Анновка оказались в оперативном окружении.

"Если из Успеновки еще можно выбраться, то из Анновки будет трудно, думаю, что воины выйдут, ситуация самая сложная! Плюс продолжаются бои за Константинопольское. Враг находится в восточной части села, наша техника по ним отрабатывает", - пишет Мучной.

Ранее мы писали, что наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада и атаковать в сторону Даченского. Также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС.

Также на днях украинские военные говорили, что ВСУ стоят перед угрозой потери пяти городов Донецкой области: Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новосёлки.