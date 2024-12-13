Российские ресурсы сегодня заявляют, что их войска вошли в центр села Успеновка и публикуют видео с флагом.

Захват Успеновки, если он состоится, будет означать по сути замыкание окружения к югу от Курахово, где ВСУ полностью или частично контролируют четыре села - Анновку, Романовку, Веселый Гай и Екатериновку.

Также россияне публикуют кадры установки своего флага в селе Веселый Гай, у одной из дорог, ведущих из "котла".

Украинский военный паблик Deep State называет сведения из "успеновского мешка" "не очень утешительными" и пишет, что обстановка там ухудшается. При этом он не подтверждает полного захвата Успеновки, хотя и признает, что оборона ВСУ там продавливается противником.

"Враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения деревней полностью. Силы обороны пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца. Количество пехоты только растет", - пишет DS.

По его сведениям, россияне также пытаются выйти на рубеж между Успеновской и Анновкой, там идут бои.

"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенно захватывать Курахово", - резюмирует паблик.

Украинское командование при этом заявляет, что ВСУ принимают меры, чтобы не попасть в окружение к югу от Курахово. То есть наличие "котла" военные по сути отрицают.

"В настоящее время подразделения Вооруженных Сил Украины, которые задействованы для проведения оборонных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", - говорится в сообщении группировки "Хортица".