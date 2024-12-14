Российские войска захватили пять населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

В "мешке" к югу от Курахово они взяли Весёлый Гай, Елизаветовку и Романовку. При этом паблик не подтверждает потери Анновки, о чем писали россияне и некоторые украинские военные.

То есть, по версии DS, "мешок" под Курахово ещё не захвачен Россией.

Россияне в этом же районе продвинулись в районе Константинопольского и Сухих Ялов, приблизившись к трассе на Курахово, до которой осталось пять километров.

К югу от Покровска захвачены Новотроицкое и Пушкино. Расстояние до южных окраин города сократилось до полутора километров.

Потенциально опасная ситуация сложилась под Великой Новосёлкой. Там россияне с юга подвинулись к трассе, которая ведёт в город со стороны Запорожской области. До этой дороги осталось чуть более полутора километров.

Перерезание обеих дорог будет означать оперативное окружение Великой Новосёлки.

Напомним, после прорыва россиян к Покровску и оперативного окружения ВСУ под Курахово произошла замена командира на этих направлениях.

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