После прорыва россиян к Покровску Донецкой области и оперативного окружения ВСУ под Курахово произошла замена командира на этих направлениях.

Командующим ОТГ "Донецк" вместо генерала Александра Луценко назначен Александр Тарнавский, сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, а также ряд военных пабликов.

"Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр", - пишет Безуглая.

Напомним, что Тарнавский руководил главной частью украинского контрнаступления 2023 года на южном фронте, которое, по итогу, закончилось неудачей. Достичь поставленных целей не удалось.

Что касается Луценко, то его украинские военные паблики критиковали за развал управления подразделениями на Кураховском и Покровском направлениях. Заявлялось, что там царил хаос, отсутствие координации, а также давались ложные доклады о состоянии дел на местах.

Также Россия поменяла командующего группировкой войск "Восток", которая воюет на юге Донецкой области в районе Великой Новоселки.

Новым командующим назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

В зону ответственности группировки приехал министр обороны РФ Белоусов, в связи с чем и было распространено сообщение о новом командующем.

Но российские СМИ писали, что он был назначен ещё 26 ноября.

Напомним, что россияне активизировались на этом участке и недавно сумели ненадолго перерезать трассу на Великую Новоселку с севера, но ее отбили ВСУ.

Великая Новосёлка - это ключевой укрепрайон ВСУ, прикрывающий Запорожскую область.

С её захватом российские войска могут двинуться на запад, обходя украинские укрепления с севера.

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