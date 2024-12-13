Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" обвиняет командование в критической ситуации, которая сложилась для украинских войск в "Кураховском мешке".

"Ситуация в "Кураховском мешке" такова, что ребят, очевидно, придется выводить по серяку, чтобы хоть не по красной зоне… Все очень просто, эта вся хрень благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию некоторых дегенератов выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля/возможности обжалования решения командира, благодаря тому, что нет механизма наказания за такие преступления", – заявил военный.

"У меня такое ощущение, что в Уголовном Кодексе на конец третьего года войны не хватает кучу статей для наказания за необоснованные потери личного состава, за тупорылые приказы, которые привели к тяжелым последствиям… Просто тупизм у некоторых командиров все еще остается, они дают максимально тупорылые указания, которые люди отказываются выполнять, они боятся, что кто-то встает в позу и начнет еще одну тупорылую задачу ставить, но более законную. И выполнить теоретически можно, но менее дебильной она от этого не стала, однако нужно выполнить, потому что в армии же приказы сначала выполняют, а потом обжалуют", – добавил он.

Напомним, ранее российские паблики заявляли, что армия РФ уже заняла всю территорию "мешка". Украина этого официально не подтверждала, но украинские военные сообщали, что россияне уже контролируют Анновку - село в центре "мешка".

Ранее мы публиковали сведения о том, что происходит южнее Курахово, где ВСУ попали в оперативное окружение.