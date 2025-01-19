Депутат от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" София Федына сравнила президента Украины Владимира Зеленского с собакой.

Соответствующее высказывание было произнесено в интервью украинскому журналисту Александру Близнюку.

"У меня есть две собаки, и одна из-за того, что она из зоны боевых действий, у неё есть некоторые психологические проблемы, с которыми мы время от времени работаем с психологом. И вот психолог рассказывает очень чётко, что определённые моменты заставляют собаку устанавливать доминирование, тогда она "качает права". И если хозяин не покажет, где место этой собаки, чтобы собака понимала, что она должна реагировать на то, что её хозяин говорит, а не она должна катить истерики, тогда собака идёт в тотальный разнос. Извините за сравнение, я всё равно собак считаю лучшими созданиями в мире, но президент Украины – это нанятое на работу лицо, нанятое гражданами Украины. И президент Украины должен очень хорошо осознавать, где есть его место", – заявила она.

Вскоре в Офисе президента (ОП) ответили на заявление нардепа Федыны, которая призвала Зеленского "знать свое место".

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале замглавы ОП Ирины Верещук.

"Обращаюсь к народному депутату Петру Порошенко. Некоторые ваши коллеги по фракции позволяют себе публичное недостойное хамство в адрес действующего президента Украины.

Как бывший президент Украины, вы прекрасно знаете, что так нельзя. Особенно во время войны. Считаю, что это именно ваша обязанность сделать так, чтобы эти лица не переходили границ. Потому что, действительно, как вы сами говорите, каждый должен знать свое место", – заявила Верещук.

Напомним, в политических кругах Украины обсуждают возможное введение санкций против Порошенко.

Ранее советник Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал проблемы для Петра Порошенко из-за смены власти в США.

При этом Лещенко заявил, что экс-президент Украины "заслужил" санкции. После чего и последовало заявление Федыны о Зеленском и "собаке".

В то же время в объявленных сегодня Зеленским санкциях ни Порошенко, ни его людей не оказалось. Глава ОП Ермак пообещал новые санкции (не уточняя, против кого).