В политических кругах Украины обсуждают возможное введение санкций против экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом уже несколько дней пишут его сторонники в соцсетях, а вчера фактически подтвердил то, что данная идея обсуждается украинской властью, советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Он сказал, что ранее резкие движения властей против Порошенко блокировал уходящий президент США Джо Байден, но теперь, когда он уходит, защищать экс-президента на геополитическом уровне уже больше некому, так как "Трампу он до лампочки". Также Лещенко сказал, что Порошенко "заслужил санкции".

А уже вчера вечером введение санкций (не уточняя против кого) анонсировал на сегодня президент Владимир Зеленский. По данным "Страны" на Банковой идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается.

По данным "Страны" на Банковой идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается. Однако в окружении Зеленского это не все поддерживают.

"Неизвестно насколько это принесет практические проблемы для Порошенко, с учетом того, что он уже давно начал процесс разноса основных активов по офшорам и переписывания их на других людей. Однако политически это будет для него хороший пас и повод заявить о политических преследованиях. Может быть Трамп на это не обратит внимание. Но точно обратят внимание в Европе. Это станет постоянной точкой напряжения в и без того непростых отношениях с ЕС на фоне непонятных перспектив продолжения поддержки со стороны США. Более перспективными многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко. Где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными. Также обсуждается идея, что если будут вводить санкции против Порошенко, то для баланса их введут и против кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы "пророссийскости". Но эту идею также многие критикуют, так как таким образом власть будет потакать активистам, которые для Зеленского не меньшие, а может быть и большие враги, чем Порошенко", - говорит источник, близкий к Офису президента.