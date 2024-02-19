У бывшего президента Украины Петра Порошенко в России окончательно отобрали липецкую кондитерскую фабрику Roshen.

Об этом сообщают российские издания.

Местный суд обратил в доход РФ акции арестованного предприятия по обращению прокуратуры и запретил Порошенко, его сыну Алексею и гендиректору фабрики Олегу Казакову деятельность на территории РФ.

Порошенко в РФ обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами. На имущество компании в 2015 году был наложен арест, все сотрудники уволены, а производство закрыто.

Напомним, в 2020 году сообщалось, что Порошенко переписал свои предприятия на сына Алексея. Это, возможно, было сделано им из опасения конфискаций после того, как на него завели ряд уголовных дел, как только он проиграл президентские выборы.

Тогда же, в 2020 году, в РФ уже допускали возможность конфискации фабрики Roshen после того как ввели личные санкции против 42 украинских депутатов. Порошенко заявлял, что там уже три года как остановлено производство. Но юридически предприятие все ещё принадлежало ему.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в РФ национализировали курский завод "Конти-Рус", который ранее принадлежал украинскому предпринимателю и бывшему вице-премьеру Украины Борису Колесникову.