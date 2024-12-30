Принадлежащая главе "Европейской солидарности" Петру Порошенко корпорация Roshen остановила производство на кондитерской фабрике Bonbonetti, которая находится в Будапеште. Это произошло еще в минувшем году.

Об этом сообщил изданию Forbes Ukraine исполнительный директор Roshen Александр Головащук.

"Фабрика не производит продукцию с апреля 2023 года", – заявил Головащук.

Часть оборудования с Bonbonetti вывезли в Винницу, на тамошнюю кондитерскую фабрику, а часть утилизировали.

Корпорация Roshen купила венгерскую кондитерскую компанию Bonbonetti Choco в 2012 году, которая стала третьим зарубежным активом Порошенко наряду с Липецкой кондитерской фабрикой "Roshen" и клайпедским заводом (Литва), который вошел в состав корпорации в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

В феврале российский суд обратил в доход РФ акции арестованного предприятия в Липецке по обращению прокуратуры и запретил Порошенко, его сыну Алексею и гендиректору фабрики Олегу Казакову деятельность на территории РФ. Таким образом, у Roshen за границей осталась только одна фабрика в Клайпеде.

Весной прошлого года в центре Киева на Крещатике, недалеко от Бессарабского рынка, закрылся самый известный фирменный магазин Roshen.