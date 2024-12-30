Roshen закрыл кондитерскую фабрику в Будапеште. У Порошенко остался один зарубежный "конфетный" актив
Принадлежащая главе "Европейской солидарности" Петру Порошенко корпорация Roshen остановила производство на кондитерской фабрике Bonbonetti, которая находится в Будапеште. Это произошло еще в минувшем году.
Об этом сообщил изданию Forbes Ukraine исполнительный директор Roshen Александр Головащук.
"Фабрика не производит продукцию с апреля 2023 года", – заявил Головащук.
Часть оборудования с Bonbonetti вывезли в Винницу, на тамошнюю кондитерскую фабрику, а часть утилизировали.
Корпорация Roshen купила венгерскую кондитерскую компанию Bonbonetti Choco в 2012 году, которая стала третьим зарубежным активом Порошенко наряду с Липецкой кондитерской фабрикой "Roshen" и клайпедским заводом (Литва), который вошел в состав корпорации в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.
В феврале российский суд обратил в доход РФ акции арестованного предприятия в Липецке по обращению прокуратуры и запретил Порошенко, его сыну Алексею и гендиректору фабрики Олегу Казакову деятельность на территории РФ. Таким образом, у Roshen за границей осталась только одна фабрика в Клайпеде.
Весной прошлого года в центре Киева на Крещатике, недалеко от Бессарабского рынка, закрылся самый известный фирменный магазин Roshen.